Da L'Attacco dei Giganti 4 ad Haikyu!!, le migliori uscite anime della stagione autunnale

La stagione estiva è ormai prossima alla conclusione e tra pochissimi giorni, con l'inizio del mese di ottobre, arriveranno finalmente i primi anime autunnali. L'autunno del 2020 metterà in scena alcuni dei titoli più importanti degli ultimi anni come L'Attacco dei Giganti 4, Jujutsu Kaisen e tante altre novità. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Come sempre, la maggior parte delle serie inizieranno nel mese di ottobre. Tra i titoli più importanti, il primo del mese debutterà l'attesissimo horror Higurashi: When They Cry, remake dell'omonimo anime del 2006 di Studio Deen, mentre il 2 ottobre sarà il turno di due degli anime più anticipati della stagione, ovvero Burn the Witch e Jujutsu Kaisen. Entrambe le opere saranno disponibili su Crunchyroll Italia, mentre al momento tutto tace per quanto concerne Higurashi.

La prima settimana si conclude con l'arrivo di altri quattro titoli di spessore. Tonikawa: Over the Moon for You, l'anime sentimentale disponibile su Crunchyroll, e DanMachi III, nuova stagione dedicata alle avventure di Bell Cranel, saranno disponibili dal 3 ottobre 2020, insieme alla seconda parte della stagione finale di Haikyuu!!. Il giorno successivo, 4 ottobre 2020, debutterà invece la terza stagione di Golden Kamui.

La seconda settimana è decisamente meno corposa, ma presenta altri quattro titoli molto attesi. I primi due sono l'adattamento anime di Noblesse e l'adrenalico Akudama Drive, entrambi in arrivo l'8 ottobre, mentre l'11 sarà il turno di Moriarty the Patriot e Taiso Samurai, i nuovi progetti di Production I.G e MAPPA.

Sempre nel mese di ottobre arriveranno alcuni film molto attesi, tra cui spicca indubbiamente Demon Slayer: Infinity Train. La pellicola arriverà tuttavia in occidente nel corso del 2021, ragione per cui non verrà considerata tra le uscite autunnali.

Il principale punto in comune tra gli anime stagionali è che questi condividono, nella maggior parte dei casi, il mese d'uscita. La stagione autunnale presenta però un'eccezione, visto che un anime debutterà nel corso del mese di dicembre. L'Attacco dei Giganti 4, stagione finale dell'anime tratto dal manga di Hajime Isayama, approderà su Crunchyroll il 7 dicembre 2020, e presumibilmente in Italia su VVVVID nello stesso giorno.

Vi ricordiamo che al momento alcune piattaforme streaming italiane devono ancora rivelare il loro palinsesto autunnale e che, di conseguenza, è possibile che molte delle serie soprindicate siano visibili legalmente anche nel nostro Paese. In basso potete dare un'occhiata ad un'infografica condivisa pochi giorni fa su Reddit.