L'Attacco dei Giganti 4: Hajime Isayama saluta lo studio Wit e commenta la stagione finale

Il conto alla rovescia è ormai iniziato, in quanto il debutto de L'Attacco dei Giganti 4 darà il via alla stagione conclusiva di una delle serie animate più discusse al mondo. Anche l'autore del manga, Hajime Isayama, è particolarmente entusiasta del lavoro compiuto finora e lo dimostra attraverso un commento successivo al lancio del trailer.

La fedeltà del trailer al manga de L'Attacco dei Giganti ha riscosso un successo incredibile all'interno di tutte le community dedicate, al punto tale che nella giornata di ieri il franchise e lo Studio Mappa sono diventati trend mondiali su Twitter con centinaia di migliaia di condivisioni. Isayama stesso non sta più nella pelle di poter ammirare la quarta stagione, tant'è che ha accompagnato il video promozionale con un commento che qui segue:

"L'Attacco dei Giganti sarà animato fino alla fine! Ci tengo caldamente a ringraziare tutti i lettori per tutto il supporto che hanno dato finora. La serie è in corsa ormai da 10 anni. Ci tengo anche a ringraziare il regista Araki, lo studio Wit e tutto il "Corpo di Disegno" per tutti quei ricordi che mi hanno reso felice. Mi piacerebbe continuare l'anime con il regista Hayashi e tutti i membri dello studio MAPPA per creare nuovi straordinari ricordi!"

E voi, invece, che aspettative avete per l'ultima stagione? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento qua sotto.