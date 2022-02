L'Attacco dei Giganti 4: Hanje è il comandante del Corpo di Ricerca nel cosplay di Sierra

Uno degli incarichi più complessi in assoluto all'interno dell'immaginario de L'Attacco dei Giganti è quello di Comandante del Corpo di Ricerca, lo squadrone operativo nonché quello incaricato delle missioni sicuramente più pericolose. Fare il leader in un team del genere non può che essere un'enorme responsabilità.

Lo sa bene Erwin che nella passata stagione è stato il protagonista di uno dei monologhi più belli de L'Attacco dei Giganti in cui l'enorme peso del suo ruolo ha distrutto le ambizioni di una vita. Prima di sacrificarsi per la causa insieme ai suoi compagni, Erwin ha affidato il compito di dirigere il Corpo di Ricerca ad Hanje Zoe che si è fatta così carico di una responsabilità enorme dopo aver scoperto il segreto dietro la cantina di Grisha Jaeger.

Ad ogni modo, Hanje ha risposto egregiamente alla sua missione tant'è che il suo personaggio ha acquisito sempre più popolarità episodio dopo episodio. La cosplayer Sierra ha così voluto dedicare proprio all'attuale comandante una splendida interpretazione personale, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia, che ritrae il personaggio con l'outfit da combattimento. Il suo lavoro ha riscosso un notevole apprezzamento in rete, merito dell'ottima fedeltà e della ricercata attenzione ai dettagli.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo cosplay di Hanje, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.