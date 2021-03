L'Attacco dei Giganti 4: Hitch stuzzica Armin nello splendido sketch settimanale di MAPPA

L'Attacco dei Giganti 4x12 è su VVVVID, e nei primi istanti dell'episodio ha mostrato il ritorno di un personaggio che non tutti ricorderanno: Hitch Dreyse. La ragazza, compagna di stanza di Annie nella prima stagione dell'anime, chiacchiera insieme ad Armin della situazione attuale di Paradise, ed è la protagonista del nuovo sketch di MAPPA.

Hitch Dreyse è stata mostrata per la prima volta nell'episodio 23 della prima stagione, in cui viene introdotta come recluta desiderosa di diventare un membro del Corpo di Gendarmeria, in modo da evitare problemi e vivere una vita tranquilla. Nelle prime due stagioni crea un rapporto di fiducia con Marlo Freudenberg, membro del Corpo di Ricerca ucciso dal Gigante Bestia durante la ripresa di Shiganshina, nell'episodio 54 della terza stagione. Nel season finale, la si vedere per l'ultima volta mentre piange per l'amico, dopo aver ricevuto la notizia da Jean e Floch.

Hitch torna nell'episodio 12, ora disponibile su VVVVID e Amazon Prime Video, e stuzzica Armin dopo averlo trovato di fronte al cristallo di Annie Leonheart. Il ritorno della cadetta è stato celebrato da MAPPA con una simpatica illustrazione, mentre ancora più in basso potete dare un'occhiata al key frame dell'episodio. Lo sketch di Shoya Ibun ritrae una discussione tra Hitch e Armin, mentre Mikasa osserva silenziosamente da lontano.

E voi cosa ne pensate? vi è piaciuto l'episodio? Fatecelo sapere nei commenti!