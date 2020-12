L'Attacco dei Giganti 4, Il doppiatore di Eren rivela: 'Sembra quasi una persona diversa'

Dopo avervi segnalato l'uscita delle puntate doppiate de L'Attacco dei Giganti, ecco un'interessante intervista a Bryce Papenbrook, voce di Eren nella versione inglese dell'anime ispirato al manga di Hajime Isayama.

Il doppiatore ha discusso insieme ai giornalisti di ComicBook.com riguardo alla evoluzione del protagonista dell'opera, che secondo lui sarà particolarmente evidente nel corso delle prossime puntate della quarta stagione. Ecco il suo commento: "Beh, sarà molto interessante, non credo che Eren sia cresciuto, nel corso dell'ultima puntata sembrava diverso, era quasi un'altra persona, più anziana e con una energia diversa. È cambiato molto rispetto al ragazzino che urlava sempre e voleva distruggere tutto perché era arrabbiato. Lo preferisco in questa nuova versione più matura, ma non so come si evolverà la sua storia".

Bryce Papenbrook continua poi: "Sono molto interessato a vedere come crescerà nel corso di questa stagione finale, penso che ci sia la possibilità di vedere una grande differenza nel suo personaggio, ma non so ancora. Dovremo aspettare, io sono molto entusiasta di ritornare in questo ruolo". Ricordiamo che gli episodi della quarta stagione saranno pubblicati a cadenza settimanale su VVVVID e su Amazon Prime Video, se non lo avete ancora fatto, vi consigliamo di leggere la nostra recensione della seconda puntata de L'Attacco dei Giganti 4.