L'Attacco dei Giganti 4: Il 'nuovo' Eren nell'epica figure di Typical Scene Studio

L'Attacco dei Giganti 4 ha completamente ribaltato la storia introducendo una minaccia ben più grande di quella presentata nelle tre passate stagioni. Ad ogni modo, in attesa dell'uscita della Parte 2, il franchise continua ad arricchirsi di nuovo oggetti a tema per il florido merchandising legato al capolavoro di Hajime Isayama

Ormai è passato oltre un mese dalla fine del manga de L'Attacco dei Giganti che, dopo 11 anni di serializzazione e 139 capitoli pubblicati tra le pagine di Bessatsu Shonen Magazine, ha riscosso una popolarità con pochi eguali. Il successo della serie si rispecchia soprattutto nel merchandising del brand che, saltuariamente, si arricchisce di nuovi oggetti a tema quali action figure, modellini e tanto altro.

A tal proposito, Typical Scene Studio ha colto l'occasione per realizzare una statuetta dedicata al "nuovo" Eren, in particolare alla scena in cui il protagonista indossa la felpa e abbandona i suoi amici per perseguire i propri obiettivi. La figure in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, ha riscosso una particolare attenzione da parte degli appassionati, merito soprattutto di un'ottima resa dei dettagli e di un prezzo tutto sommato accessibile, ovvero di circa 202 euro. Attualmente i preordini sono già attivi sul sito ufficiale con la consegna prevista non prima del mese di dicembre.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa figure dedicata al nuovo Eren, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.