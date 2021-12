L'Attacco dei Giganti 4: una nuova immagine promo ci avvicina alla Parte 2

La lancetta dell'orologio scorre veloce, avvicinandoci sempre più alla premiere di L'Attacco dei Giganti Stagione 4 - Parte 2. In vista di quel momento tanto atteso, in rete è stata pubblicata una nuova immagine promozionale che inaugura del nuovo merchandising. Ecco un'anteprima di Eren, e dei principali protagonisti del finale!

Il 9 gennaio del 2022, in simulcast su Crunchyroll, esordirà la prima puntata di Attack on Titan Final Season - Part II. Un viaggio cominciato nel lontano 2013, troverà una fine, anche se non definitiva, visto che mancheranno ancora diversi capitoli da adattare. Prima di addentrarci con la serie anime, però, di recente è stato lanciato del nuovo merch, pubblicizzato da un'esclusiva immagine promozionale.



In questa illustrazione, pubblicata su Twitter dall'utente @AoTWiki, vediamo Eren Jaeger, Reiner, Levi e Hanji in una veste inusuale. Al posto delle classiche uniformi, i quattro protagonisti indossano delle magliette zuppe: che si stiano contendendo il titolo di miss maglietta bagnata? Questi, sono gli ultimi attimi di calma per loro. Da gennaio, ha inizio la battaglia finale con i Giganti, nonché la resa dei conti tra il popolo Eldiano e quello Marleyiano.



Ad animare la stagione finale, così come accaduto per la prima parte, sarà lo Studio MAPPA. La preoccupazione della community, però, è che con l'acquisizione dei diritti da parte di Crunchyroll, questa Parte 2 non verrà mai doppiata in italiano. Uniamoci dunque all'appello fatto da Alessandro Campaiola, il doppiatore italiano di Eren. Il primo effetto di questo passaggio di consegne è la rimozione della Season Finale Parte 1 dal catalogo di Prime Video, la piattaforma streaming di Amazon.