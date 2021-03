L'Attacco dei Giganti 4 infiamma il web, MAPPA ringrazia con un commovente sketch a colori

L'episodio 13 de L'Attacco dei Giganti 4 è stato trasmesso in Giappone e Nord America e, come tutte le settimane, MAPPA ha ringraziato i fan per il caloroso supporto condividendo un'illustrazione dedicata a un personaggio. L'ultimo sketch, realizzato da Hone Hone, è anche uno dei più belli di sempre, e vede come protagonista la giovane Gabi.

In calce potete dare un'occhiata all'immagine, in cui possiamo vedere Gabi in ginocchio dopo essere stata scoperta dai genitori di Sasha. Alle sue spalle sono visibili Eren e Zeke, mentre in basso possiamo vedere Armin, Mikasa e la famiglia Blouse, tutti affranti per l'accaduto. Lo sketch a colori è assolutamente meraviglioso, ed è il terzo più votato dai fan dopo quello di Sasha pubblicato dopo la trasmissione dell'episodio 8 e quello di Eren pubblicato dopo la puntata numero cinque.

La puntata numero 13 de L'Attacco dei Giganti 4 si intitola "I bambini della foresta" e adatta la seconda metà del capitolo 110, il capitolo 111 e la prima parte del 112. Il prossimo, "Violenza", dovrebbe concludere l'adattamento del Volume 28, e preparerà il terreno per il gran finale. Vi ricordiamo che molto probabilmente conosceremo il futuro della serie durante l'Anime Japan 2021, in programma per il 28 marzo.

E voi cosa ne pensate? Vi piace l'illustrazione? Fatecelo sapere con un commento! Prima di guardare l'episodio 13, comunque, vi consigliamo di dare un'occhiata al nostro approfondimento sul piano di Zeke Jaeger, in cui abbiamo analizzato tutti gli eventi che hanno portato alla cattura dei due fratelli.