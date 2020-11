L'Attacco dei Giganti 4, gli insider: 'Non è split cour'. Cosa sta succedendo?

Una vera e propria tempesta di tweet sta inondando i social network dopo la presentazione degli Showcase di MAPPA, in particolare a seguito del panel dedicato a "L'Attacco dei Giganti 4". Gli insider, infatti, hanno finalmente deciso di prendere parola e smentire categoricamente i rumor sulla suddivisione in due cour della stagione finale.

Anche dopo la conferma indiretta di Netflix, i nomi che hanno deciso di intervenire per mettere un punto sulla faccenda sono tra i più affidabili del settore: Spy, The Checker e toutoune134 hanno iniziato a postare una serie di cinguetti per avvertire i fan che l'attesissima "final season" non sarà proposto in formula split cour, ovvero in due stagioni separate. Ma cosa significa esattamente questo leak? La risposta breve è la seguente: tutto e niente.

Le ipotesi sono diverse ma quella di gran lunga più accredita è che non ci sarà alcun episodio al termine delle 16 puntate de L'Attacco dei Giganti 4. Con il manga ancora in corso, seppur agli sgoccioli, è impensabile anche con grossi tagli di riuscire a realizzare un adattamento soddisfacente in un così breve lasso di tempo ed è per questo che la dicitura "finale" sta iniziando a non suonare più come tale. Come se ciò non bastasse, il regista dell'anime, Yuuichirou Hayashi, ha diffuso un commento sui propri canali social che tuona molto enigmatico:

"In questo momento non sappiamo neanche come finirà la storia. Affronteremo di petto questo climax epico. Anche se uso la parola "finale" abbiamo ancora tanta strada da fare ma mi auguro che riuscite a godervelo fino alla fine."

Ed è proprio il modo in cui il director cita la parola "finale" a dettare ancora più clamore. Se così fosse, allora è lecito aspettarsi che i piani della produzione siano cambiati e che a seguito della quarta stagione ci sarà un ulteriore annuncio, magari un film conclusivo. E a dirla tutta, quale occasione migliore di un lungometraggio per terminare al meglio una saga che ha fatto la storia? Diteci la vostra opinione a riguardo con un commento qua sotto.