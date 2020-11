L'Attacco dei Giganti 4, un insider rivela: '16 puntate per la parte 1'

La mole di voci di corridoio che si stanno susseguendo senza sosta nei riguardi de L'Attacco dei Giganti 4 rispecchiano probabilmente il caos dello studio MAPPA, alle prese con la produzione della stagione finale di uno dei titoli più attesi dal mondo intero. L'ultimo leak, tuttavia, sembra confermare alcune ipotesi già preannunciate.

Solo un mese fa un insider aveva ribadito che L'Attacco dei Giganti 4 non sarebbe stato diviso in due parti eppure, con le novità trapelate negli ultimi giorni, tra cui uno strano indizio condiviso dal regista, le possibilità che l'anime possa ricevere una distribuzione anomala si fanno sempre più concrete. Già il debutto dell'anime a inizio dicembre ha sollevato le prime domande per un lancio tanto precoce per la stagione invernale che, di norma, si avvia nel mese di gennaio.

YonkouProduction, tramite un enigmatico cinguettio che potete recuperare in calce alla notizia, ha indirettamente confermato che la stagione finale dell'adattamento anime del manga di Hajime Isayama sarà divisa in due parti e che la prima di queste, inoltre, conterà 16 puntate. Un numero così elevato di episodi potrebbe rispondere sia alle esigenze narrative, onde evitare allo studio MAPPA di tagliare troppe parti della storia, sia per far rientrare la trasmissione della prima parte entro le scadenze della stagione invernale (di norma, una singola stagione può aggirarsi intorno ai 12 episodi).

Ad ogni modo, se la produzione optasse per la formula split-cour ciò permetterebbe a MAPPA di guadagnare del tempo sufficiente per migliorare la qualità dei lavori e della salute dei suoi dipendenti. In attesa di maggiori informazioni a riguardo, cosa ne pensate di questa nuova voce di corridoio? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.