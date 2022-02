L'Attacco dei Giganti 4: un'interessante teoria getta ombra sulla libertà di Eren

La terza stagione de L’Attacco dei Giganti si concluse con un desiderio, quello di Eren, di trovare la libertà. Ma a distanza di anni da allora, di innumerevoli eventi e di incredibili rivelazioni, il protagonista sarà riuscito a trovare quello che cercava? Un’interessante teoria mette al centro dei riflettori questa questione.

Eren ha infine gettato la maschera e svelato i suoi reali piani: sterminare l’umanità al di fuori da Paradis ed eliminare in modo drastico e radicale quel circolo di odio. Oggi sappiamo che l’autore, insieme a WIT e poi con MAPPA, ha inserito diversi indizi all’interno dell’anime di Attack on Titan, elementi apparentemente banali ma che celano in realtà un grande significato.

Ad ogni modo, recentemente un fan della serie ha condiviso in rete un’interessante teoria in merito al concetto di libertà introdotto da Isayama. L’autore tratta la materia attraverso i personaggi da lui ideati, ma la frase che desta più clamore è quella del Re Karl Fritz che, mutilando gli schiavi, spiega “Gli schiavi non hanno bisogno degli occhi”.

Questo elemento viene reso più chiaro nel luogo della Coordinata dove Ymir non presenta mai gli occhi, oscurati dalla regia così come nel manga, finché Eren non la salva dal suo tormento. Tuttavia, nemmeno il protagonista che ha acquisito adesso poteri assoluti grazie al Fondatore ed è in costante ricerca della libertà sembra potersi comunque definire libero. In più occasioni, non soltanto in questo episodio in particolare, Eren viene mostrato ai lettori del manga e agli spettatori dell’anime con un solo occhio. Secondo l’utente, dunque, questa non sarebbe una decisione prettamente estetica ma razionalizzata dell’autore che vorrebbe sottolineare una questione trattata da Kenny. Quest’ultimo, infatti, spiegò che non esiste un uomo effettivamente libero poiché sarà sempre schiavo di qualcosa che sia materiale o un ideale. Ed è proprio questo il caso di Eren che, sotto sotto, non sarebbe del tutto libero come vorrebbe ma schiavo proprio di quel concetto di libertà che ha tanto cercato. Una mezza libertà, cieca da un occhio e imperfetta.

