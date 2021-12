L'Attacco dei Giganti 4, ecco l'intervista al doppiatore di Eren Yuki Kaji

La seconda parte della quarta stagione de L'Attacco dei Giganti è ormai prossima all'esordio. L'episodio 76 andrà in onda in Giappone il prossimo 9 gennaio, e grazie a Crunchyroll potremo vederlo in simulcast anche in Italia. Il primo episodio de L'Attacco dei Giganti 4 parte 2 è inoltre stato leakato, quindi attenzione ai possibili spoiler.

La storia di Eren Yeager sta quindi per giungere al termine, con il ragazzo che nel corso delle stagioni dell'anime ha subito un radicale cambiamento in seguito ai tragici eventi vissuti. Vedendo il primo e giovane Eren stentiamo quasi a credere che sia lo stesso personaggio della prima parte de L'Attacco dei Giganti 4, cupo, crudele e senza pietà.

Il doppiatore del ragazzo del distretto di Shiganshina, Yuki Kaji, ha apprezzato moltissimo lo sviluppo del personaggio, come dichiarato in una recente intervista. Egli ha affermato che "Il cambiamento di Eren dal punto di vista emotivo è davvero strabiliante. Se ci pensi bene, puoi sentire quanto stia soffrendo. Quando stavo leggendo la sceneggiatura e doppiando alcune scene, non smettevo mai di pensare ai suoi sentimenti. Nonostante abbia già letto il manga, mentre doppiavo Eren sentivo ciò che provava lui, e non riuscivo a trattenere le lacrime".

Un'empatia totale, quella di Kaji con Eren Yeager. Ma, nonostante questo, il doppiatore si è messo anche nei panni degli altri personaggi de L'Attacco dei Giganti: "Questo è uno show che può essere visto da diverse prospettive, io empatizzavo con Eren da bambino ma anche con l'Eren adulto. [...] Allo stesso tempo sentivo la mia connessione con Sasha, Gabi e Kaya e vedevo le cose dalla loro prospettiva."

Proseguendo, Yuki Kaji parla del rapporto tra Eren e Reiner: "Come ho già detto, per Eren scoprire le origini di Reiner fu un vero shock, perché ha realizzato l'esistenza della civiltà al di fuori delle mura. Durante la parte 1 della quarta stagione, Reiner si sente in conflitto perché ha visto cose che l'hanno davvero confuso, ed è per questo che lui cerca solo di sopravvivere, come un soldato che cerca la pace. L'impatto di Eren con Reiner è stato più brutale. Il ragazzo è passato dal conoscere una piccolissima parte del mondo alla scoperta di una gigantesca comunità. Ha letto moltissime cose sulla storia del mondo, e ha così voluto vederle con i suoi occhi."

Infine, Kaji ha parlato della sua esperienza di doppiaggio nella seconda parte de L'Attacco dei Giganti 4: "Come ho già detto, mi sono sentito proprio come Eren mentre lo doppiavo. La musica mi ha inoltre aiutato molto. Ogni volta che presto la mia voce, devo farlo con tutti i dettagli presenti, e devo ripetere a me stesso le scene di continuo. Non so quale sia il miglior metodo di doppiaggio, ma mi chiedo sempre "Sono stato bravo? Era il meglio che potevo fare?". continuo ad andare avanti, anche se spesso non riesco a darmi una risposta. In qualche modo faccio sempre del mio meglio. Il bello de L'Attacco dei Giganti per me è stato proprio questo, ovvero essermi divertito e aver vissuto al massimo il lavoro del doppiatore."

Un'intervista molto introspettiva quella di Yuki Kaji, che non vediamo l'ora di vedere all'opera. Sono intanto stati svelati nuovi dettagli sull'episodio 76 de L'Attacco dei Giganti 4, ovvero quello che inaugurerà le puntate finali.