L'Attacco dei Giganti 4 in italiano, il primo episodio doppiato è su VVVVID e Prime Video

Il simuldub de L'Attacco dei Giganti 4 inizia oggi, ed il primo episodio è già disponibile gratuitamente e in Full HD su VVVVID, oltre che per tutti gli abbonati al servizio Amazon Prime Video. Da oggi in poi i nuovi episodi arriveranno settimanalmente, alle 18:00 di venerdì su entrambe le piattaforme.

I doppiatori delle stagioni precedenti tornano a ricoprire i propri ruoli, anche se in questo nuovo episodio i fan potranno sentire soltanto Reiner e Zeke. Per il resto, possiamo finalmente fare la conoscenza del resto del cast italiano, e ascoltare per la prima volta le voci di Falco, Gabi e degli altri combattenti di Marley.

La versione simuldub continuerà quindi ad essere pubblicata con dieci giorni esatti di ritardo rispetto all'uscita degli episodi in lingua originale, che fortunatamente continueranno ad essere trasmessi in simulcast sia da VVVVID che da Prime Video tutti i martedì.

Vi ricordiamo che il primo episodio de L'Attacco dei Giganti 4 si apre con un salto temporale di ben tre anni, e si concentra sullo scontro tra Marley e le forze medio orientali. Prima di riunirci con Eren, Armin, Mikasa e Levi, quindi, dovremo aspettare ancora qualche episodio.

E voi cosa ne pensate? Guarderete l'episodio in italiano? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui la premiere vi avesse confuso, invece, vi consigliamo di dare un'occhiata al nostro breve recap de L'Attacco dei Giganti 4.