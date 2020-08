L'Attacco dei Giganti 4: Kohta Yamamoto annuncia la fine imminente del suo lavoro

L'Attacco dei Giganti sta per tornare con la sua quarta e ultima stagione. A differenza delle precedenti però ad animarla non ci sarà più WIT Studio, bensì lo Studio MAPPA che ha da poco finito i lavori su The God of High School e in questo momento si sta occupando sia dell'anime di Isayama che di Jujutsu Kaisen.

Come normale che accada, con un cambio di studio così importante cambierà anche l'intero staff che lavorerà al progetto. Saranno infatti in pochissimi a tornare su L'Attacco dei Giganti e tra questi ci sarà Hiroyuki Sawano che fornirà supporto alle musiche del nuovo compositore, Kohta Hiramoto. Non si sa ancora quanto si sentirà la presenza di Sawano, che potrebbe essere stato creditato solo perché Hiramoto userà i remix di alcune musiche delle precedenti stagioni de L'Attacco dei Giganti.

Tuttavia è bene tenere d'occhio lo sviluppo delle musiche che ci accompagneranno durante gli episodi dato che sono stati il fiore all'occhiello delle prime tre stagioni de L'Attacco dei Giganti. Poche ore fa, proprio Kohta Hiramoto ha comunicato lo stato dei lavori sulla composizione e realizzazione della colonna sonora dell'anime.

Tramite un tweet, poi tradotto in inglese da Attack on Titan Wiki, Hiramoto ci comunica che i lavori sulle musiche di L'Attacco dei Giganti 4 sono praticamente conclusi. Ovviamente ciò non vale per il resto, ma sapere che a pochi mesi dalla messa in onda i lavori sono già a buon punto sarà di sicuro un sollievo per i fan che avevano timori di cali di qualità con il cambio di studio. Adesso non resta che attendere un altro po' e godersi le scene di L'Attacco dei Giganti 4.