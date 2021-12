L'Attacco dei Giganti 4: un leak svela il numero di episodi della Parte 2

Il conto alla rovescia si sta avvicinando all'ora x, quella in cui finalmente L'Attacco dei Giganti 4 Parte 2 compirà il suo debutto. Studio MAPPA sta lavorando duramente all'ultima tranche di episodi che chiuderanno di fatto l'adattamento anime del capolavoro di Hajime Isayama.

Mancano poche settimane al ritorno di Eren, Mikasa ed Armin, atteso all'uscita con l'episodio 1 il prossimo 9 gennaio 2022. Sul fronte italiano, tuttavia, ci sono state delle novità in merito alla distribuzione dell'anime che non avverrà più su VVVVID e Amazon Prime Video, bensì in esclusiva su Crunchyroll, questione che ha di fatto messo a rischio il doppiaggio in lingua nostrana. La situazione ha convinto la voce di Eren, Alessandro Campaiola, a muovere un appello nei confronti del distributore americano affinché non escluda la possibilità di doppiare l'ultima parte della stagione finale.

A tal proposito, il noto insider Spy, uno dei leaker più affidabili sul fronte anime e manga, ha condiviso nelle scorse ore una clamorosa indiscrezione in merito al numero di episodi de L'Attacco dei Giganti 4 Parte 2. Secondo la fonte dell'insider, dunque, la stagione finale si completerà con 12 episodi per questa seconda parte. Non ci resta che attendere tutte le conferme del caso nei prossimi giorni, tuttavia alla luce dei precedenti è difficile dubitare della veridicità delle parole di Spy.

E voi, invece, vi aspettavate un numero di episodi maggiore o è in linea con le vostre aspettative? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.