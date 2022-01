L'Attacco dei Giganti 4: leakate le prime immagini della nuova opening

L’attesa è ormai finita. Tra poco più di 24 ore su Crunchyroll sarà disponibile il primo episodio della parte finale dell’Attacco dei Giganti e come succede molto spesso in questi casi, sono apparse in rete alcuni frame dell’opening che probabilmente accompagnerà gli spettatori fino alla reale conclusione della storia creata da Hajime Isayama.

In seguito ai primi dettagli emersi riguardo l’episodio 76, che dovrebbe adattare i capitoli 117 e 118 del manga, la community ha cercato in ogni modo di acquisire informazioni sul ritorno di Eren Jaeger e dei suoi “compagni” sul piccolo schermo. Come sappiamo la midseason si era conclusa lasciando il protagonista circondato e i cieli di Shiganshina invasi dai dirigibili di Marley.

Il conflitto tra la potente nazione e l’ignara isola sarà l’evento attorno al quale si svilupperà l’intero atto conclusivo. L’utente Stark Jr ha condiviso le immagini che potete vedere in calce, anticipando alcune sequenze molto significative come la marcia dei Giganti, il confronto tra Eren e Reiner, mostrando anche Annie Leonhart trasformata nel Gigante Femmina, e anche l’urlo disperato del giovane Jaeger subito dopo essere tornato in forma umana.

Pochi ma importanti dettagli che aiutano anche a definire meglio l’atmosfera di tensione che caratterizzerà la fine di questa avventura. Come di consueto fateci sapere cosa ne pensate lasciando un commento qui sotto.