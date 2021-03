L'Attacco dei Giganti 4: Levi Ackerman pronto ad affrontare la sua più grande battaglia

La pubblicazione degli episodi 14 e 15 della quarta stagione dell'Attacco dei Giganti ci ha avvicinato al finale della trasposizione animata prodotta dallo studio MAPPA, e sono stati caratterizzati da importanti colpi di scena e cambiamenti, uno dei quali ha riguardato da vicino il personaggio di Levi Ackerman.

Nell'episodio 73 Zeke Jaeger ha fatto la sua mossa, dopo essere stato prigioniero di Levi nelle scorse puntate. Subito dopo la reazione di Eren, e degli Jaegeristi, Zeke ha infatti pensato di attuare il suo piano di fuga, facendo bere a molti degli uomini sotto il comando di Levi del vino contenente il suo fluido spinale, rendendoli successivamente dei Giganti, e creando così un diversivo per poter scappare.

Questo ha portato ad una delle più grandi sfide che Levi abbia mai dovuto affrontare, in quanto ha dovuto abbattere molti dei suoi compagni, e raggiungere Zeke per poi vedersela direttamente con quest'ultimo, nelle spettacolari sequenze realizzate da MAPPA che potete vedere nel video riportato in fondo alla pagina. Levi ancora una volta ha dimostrato la sua freddezza, massacrando i suoi sottoposti, e riuscendo a sorprendere anche Zeke, che non ha esitato a mordersi la mano e diventare il Gigante Bestia, dando vita ad uno dei rematch più attesi dagli appassionati.

Ricordiamo che Levi ha preso vita nel cosplay di Lujiuerhei, e vi lasciamo ai due commoventi artwork condivisi dallo studio MAPPA per festeggiare il successo della quarta stagione.