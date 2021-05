L'Attacco dei Giganti 4: che fine ha fatto Levi? Ecco cosa dovete sapere

Gli ultimi episodi de L’Attacco dei Giganti hanno riservato non pochi colpi di scena, tra il ritorno di Pieck e Porko e l’esplosione di Zeke. Ma un’altra delle domande che sta tenendo più col fiato sospeso i fan è senza ombra di dubbio quella relativa al destino di uno dei personaggi più amati di tutta l’opera: Levi Ackerman.

L’ultimo avvistamento del capitano della Squadra Operazioni Speciali del Corpo di Ricerca è stato nella quindicesima puntata della quarta stagione de L’Attacco dei Giganti: in quest’occasione, Levi e Zeke si trovano su di una carrozza in legno, con l’Ackerman sicuro di avere in pugno il possessore del Gigante Bestia, profondamente menomato e con una Lancia Fulmine conficcata nel torace. Tuttavia, Jaeger è disposto a tutto pur di mettere in atto il suo piano per il futuro degli eldiani, e così fa esplodere la Lancia, coinvolgendo Levi nell’esplosione.

La serie anime è ormai arrivata al midseason finale de L’Attacco dei Giganti, ma non ha fornito per il momento ulteriori informazioni circa la sorte di Levi, lasciando gli spettatori col dubbio. Tuttavia, se siete curiosi e volete sapere le attuali condizioni del guerriero, proseguite la lettura, ma attenzione: si tratta di eventi successivi alla quarta stagione, e quindi contenenti spoiler riguardo gli avvenimenti narrati nell’opera cartacea.

Il Capitano Levi, fortunatamente, non è morto: l’esplosione lo ha pesantemente ferito, lasciandolo praticamente in fin di vita, e lo ha sbalzato lontano, nei pressi di un fiume, privo di sensi. Per sua fortuna, in quella zona sono successivamente arrivati gli Jaegeristi, guidati da Floch, con i quali viaggiava anche Hange Zoe. Il Comandante del Corpo di Ricerca si oppone alla proposta degli Jaegeristi di dare il colpo di grazia a Levi, facendo notare come ormai il soldato fosse praticamente già morto, e approfitta della successiva distrazione di Floch, causata dalla vista di Zeke Jaeger presente lì vicino, per recuperare il corpo del collega e amico e riuscire a fuggire grazie alla corrente del fiume.