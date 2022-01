L'Attacco dei Giganti 4: Levi tra vita e morte, la sfida decisiva dell'umano più forte

La quarta e ultima stagione de L'Attacco dei Giganti è finalmente tornata per una nuova carrellata di episodi come parte della programmazione anime invernale 2022. Questo significa che i fan possono finalmente vedere cosa succede dopo il grande cliffhanger di metà stagione.

L'ultima volta che i fan hanno visto Levi in azione, è stato poco prima di venir colpito in pieno dall'esplosione di una lancia del tuono provocata da niente meno che da Zeke Yeager. Quest'ultimo aveva provocato l'esplosione nella speranza di togliere di mezzo Levi e salvare se stesso grazie al potere di rigenerazione dei giganti.

L'esplosione ha causato danni irreversibili su Levi, staccandogli diverse dita e portandolo a uno stato di semimorte mentre Zeke è riuscito a rigenerarsi nascosto all'interno di un gigante. In quest''ultimo episodio della serie veniamo a sapere che Zeke potrebbe essere stato in grado di ricostruirsi non solo grazie al potere del Gigante ma anche a qualcos'altro di molto strano.

Per Levi invece, si prospetta un percorso lungo e sofferente, dato che la sua prossima grande sfida è quella di sopravvivere in qualche modo al suo attuale stato critico. L'episodio 76 di Attack on Titan: Final Season riprende proprio da dove il finale di metà stagione si era interrotto, e purtroppo i fan ricevono un triste aggiornamento per la situazione di Levi.

Hange è riuscita a trovarlo appena in tempo, ma il suo corpo è in uno stato altamente critico. Le milizie di Eren vorrebbero assicurarsi del suo stato di morte e in caso finirlo, ma Hange riesce a guadagnare abbastanza tempo per fuggire a nuoto insieme al corpo del compagno. Ora si tratta solo di vedere se Levi riuscirà a rimettersi in sesto o meno dopo essersi avvicinato così tanto alla morte.

La prossima grande sfida di Levi non è solo quella di guarire, ma di rimettersi in forma abbastanza velocemente per tornare e aiutare in questo nuovo conflitto contro Eren e Marley. Ha anche estrema necessità di vendicarsi di Zeke per tutto quello che ha fatto. Ma cosa ne pensate?

Pensate che Levi sarà in grado di tornare in forma per combattere? Sarà abbastanza veloce da fare la differenza nella prossima battaglia con Eren e Marley? Cosa vi aspettate di vedere da Levi in questi episodi finali? Fateci pure sapere tutti i vostri pensieri al riguardo nei commenti.

In ultimo vi lasciamo con una splendida illustrazione di Mikasa per celebrare il ritorno de L'Attacco dei Giganti e vi ricordiamo che potete vedere gli episodi de L'Attacco dei Giganti 4 su Crunchyroll.