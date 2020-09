L'Attacco dei Giganti 4: i Linked Horizon torneranno per l'opening? E chi farà l'ending?

Il primo episodio de L'Attacco dei Giganti fece parecchia impressione ai fan: oltre al fatto che l'hanno giudicato, a distanza di anni, tra le aperture più scioccanti, fece conoscere al pubblico generalista il gruppo dei Linked Horizon. La loro canzone, Guren no Yumiya, confezionata appositamente per l'anime, divenne un tormentone.

I Linked Horizon non si sono fermati lì, preparando anche Jiyuu no Tsubasa per la prima stagione, Shinzo wo Sasageyo per la seconda, l'ending Akatsuki no Chinkonka per la prima parte della stagione 3 e poi Shoukei to Shikabane no Michi, opening della seconda parte de L'Attacco dei Giganti 3. Una collaborazione quindi lunghissima tra l'anime dei giganti e i Linked Horizon, che dura dal 2013. Ma ci sono i presupposti per far tornare il gruppo per la quarta e ultima stagione?

Come ben sapete, WIT Studio ha passato il testimone a MAPPA, che ha naturalmente cambiato staff tra regia e compositore. Anche se il rapporto tra gli studi e i cantanti non è scritto nella pietra, è anche vero che ormai i Linked Horizon sono un nome che viene sempre collegato a L'Attacco dei Giganti. Prima di avere altre informazioni dovremo però attendere, ma possiamo anche lanciarci in un totonomi su eventuali sostituti o cantanti delle ending.

In cima alle liste c'è LiSA, la cantante che con Gurenge ha fatto saltare ogni record. L'opening di Demon Slayer, il successo del 2019, è ancora impresso nella mente di tutti e potrebbe essere lei a prendere il posto dei Linked Horizon alle opening nell'eventualità che il gruppo lasci perdere l'anime. Alle ending invece chi potrebbe fare la sua comparsa è Aimer, diventata ancora più nota dopo Torches di Vinland Saga e Spark Again di Fire Force. E voi chi vorreste alle opening ed ending de L'Attacco dei Giganti?