L'Attacco dei Giganti 4: manga e trailer dell'anime a confronto in un video di un fan

Con un roboante trailer, è tornato L'Attacco dei Giganti. L'anime aveva fatto nascere voci su voci negli scorsi mesi, in particolare sul gruppo che si sarebbe occupato delle animazioni, ma nelle scorse settimane tanti dettagli sono stati risolti. Dobbiamo quindi attendere ottobre 2020, data per ora non modificata, per vedere l'ultima stagione.

Prima di farlo è opportuno naturalmente recuperare i capitoli del manga di L'Attacco dei Giganti in modo tale da prepararsi adeguatamente alla visione della stagione finale. Mentre c'è proprio chi rilegge, o inizia a leggere per la prima volta i contenuti del fumetto di Hajime Isayama, c'è stato chi ha voluto usare il trailer per tracciare un parallelo con le scene del manga.

La pagina Twitter Attack on Fans, da sempre concentrata su L'Attacco dei Giganti, ha condiviso un video che potete vedere in basso dove viene fatto un paragone tra il trailer e il fumetto. Il trailer per intero si trova a sinistra, mentre sulla destra scorrono pagine e vignette da cui sono tratte quelle scene animate. In questo modo si può apprezzare il lavoro dello studio MAPPA, sia nei momenti in cui cerca una totale fedeltà che in quelli dove offre una panoramica completamente diversa per adattare gli eventi al nuovo formato.

Ovviamente il video potrebbe riservare qualche spoiler, in particolare per le immagini finali che scorrono velocemente nel trailer e che guardando alle pagine del manga potrebbero dare vita a un nuovo significato.