L'Attacco dei Giganti 4: MAPPA annuncia uno showcase a novembre, ecco i primi artwork

A poco meno di un mese dal debutto de L'Attacco dei Giganti 4, l'ultima stagione dell'anime tratto dal capolavoro di Hajime Isayama, MAPPA ha annunciato uno speciale evento in programma per il 27 novembre 2020 al Parco Factory di Tokyo. L'evento prenderà il nome di MAPPA Showcase Exhibition e sarà principalmente dedicato a due serie anime.

La prima è The God of High School, la serie tratta dal Webtoon di Yongje Park trasmessa questa estate, mentre la seconda, senza troppe sorprese, è proprio L'Attacco dei Giganti. Per l'occasione saranno mostrati artwork, storyboard e saranno svelati alcuni dettagli sulla produzione dei due anime, anche se naturalmente non mancheranno novità per quanto riguarda Jujutsu Kaisen, Taiso Samurai e Mr Love: Queen's Choice.

Per quanto riguarda L'Attacco dei Giganti, MAPPA ha mostrato in anteprima alcuni artwork, in cui è possibile dare un'occhiata al character design di Levi e di altri personaggi. A quanto pare durante la mostra saranno anche acquistabili alcuni gadget a tema, tra cui portachiavi, borse, monete e altro ancora.

In attesa di nuove informazioni, vi ricordiamo che L'Attacco dei Giganti 4 debutterà alle ore 00:15 del 7 dicembre 2020 e che la stagione potrebbe essere divisa in due parti. Per il momento non si conosce il numero di episodi né il distributore dell'anime in Italia, anche se sembra praticamente certa la riconferma di VVVVID.