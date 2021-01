L'Attacco dei Giganti 4: MAPPA sul filo del rasoio? l'episodio 7 è stato completato sabato

In una battaglia entusiasmante, tra strategia e pura forza bellica, il settimo episodio de L'Attacco dei Giganti 4 è stato attualmente la miglior puntata dell'anime in termini qualitativi fino ad ora, nonostante lo staff abbia davvero giocato col filo del rasoio. Pare, infatti, che MAPPA abbia terminato l'episodio il giorno prima della messa in onda.

Avevamo preannunciato la settimana scorsa che per la settima puntata de L'Attacco dei Giganti 4 le cose sarebbero andate diversamente, e così effettivamente è stato. Senza nulla togliere alla qualità dell'ultima uscita, è doveroso anche parlare dei problemi che effettivamente sono sorti all'interno di Studio MAPPA persino questa settimana. Il numero di Chief Animation Director e di Direttori delle animazioni trapelati nei giorni passati hanno infatti confermato il brutto presentimento: la produzione dell'episodio 7 è terminata con l'acqua alla gola.

Stando ad alcune fonti trapelate in rete, l'ultima puntata dell'anime è stata completata soltanto lo scorso sabato, ovvero il giorno prima della messa in onda. Questa non è una realtà nuova per il mondo dell'animazione, purtroppo abituato a situazioni di questo tipo, tuttavia suggerisce quanto lo staff sia arrivato davvero prossimo a mancare la consegna dell'episodio presso le emittenti televisive. Per darvi un'idea ancora più forte di quanto il settore sia vittima di questi fenomeni, anche l'episodio 12 de L'Attacco dei Giganti 2 soffrì dello stesso problema con WIT che costrinse i proprio dipendenti a dormire nello studio sia giovedì che venerdì pur di completare la puntata in tempo per la messa in onda di sabato mattina.

Ad ogni modo, stando sempre ai leak, la realizzazione delle animazioni dei prossimi due episodi, il n°8 e 9, sono iniziate circa 6 mesi fa. Questo non significa per forza di cose che le puntate in questione abbiano goduto di una schedule migliore, per via anche della suddivisione di forza lavoro tra lo staff, ma vi terremo aggiornati in attesa di ulteriori informazioni. Potete comunque dare un'occhiata alla situazione interna di MAPPA nel nostro speciale su L'Attacco dei Giganti 4.



E voi, invece, cosa ne pensate di questa situazione? Diteci la vostra opinione a riguardo con un commento qua sotto.