L'Attacco dei Giganti 4: MAPPA contro gli insider, chiudono i primi account leaker

Qualche giorno fa vi abbiamo svelato che alcuni insider sono entrati in possesso dell'episodio 1 in early access de L'Attacco dei Giganti 4, fenomeno che sembra essersi ripetuto anche per le successive puntate. Sembra che Studio MAPPA si sia accorta della faccenda e si sia mobilitata personalmente per impedire la fuga di notizie.

Vi siete mai chiesti per quale motivo gli insider non possono svelare in anticipo le proprie notizie in anteprima? Il rischio di denunce e di chiusura dell'account è davvero elevato e ciò diventa ancor più pericoloso quando gli utenti vengono individuati direttamente dagli esponenti di uno studio di animazione. Questo è il caso di Alter Dac, una delle fonti più autorevoli dei leak inerenti all'Attacco dei Giganti 4 e non solo.

Qualche ora fa un suo vecchio cinguettio, lo stesso allegato in calce alla notizia, è stato individuato nientemeno che da un producer de L'Attacco dei Giganti (di tutte e 4 le stagioni!), Tetsuya Kinoshita. Il producer ha commentato un post dell'insider chiarendo il ruolo del "comitato di produzione" e della figura di George Wada al suo interno, il presidente di Wit Studio. Ad ogni modo, il topic in questione potete recuperarlo in calce alla notizia.

Nemmeno un'ora più tardi Alter Dac ha pubblicato un post di ringraziamento per tutti gli utenti che l'hanno seguito fino ad oggi annunciando che la maggior parte dei suoi canali di informazioni (presumibilmente gli account nei vari portali per il reperimento di novità) sono stati cancellati e che anche il suo profilo twitter potrebbe essere chiuso a breve.

Una serie di eventi a breve distanza l'uno dall'altro ma che paiono senza alcun dubbio collegati. Molti fan si sono uniti al thread per ringraziare il producer e Studio MAPPA per tutti gli sforzi fatti finora. Kinoshita ha salutato gli appassionati per il continuo supporto all'anime aggiungendo che i suoi commenti non gli sarebbero stati in linea teorica permessi, sintomo comunque di un grande sbilanciamento per causare la chiusura di una delle fonti di informazioni più grandi in merito all'Attacco dei Giganti 4.