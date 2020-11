L'Attacco dei Giganti 4: MAPPA rilascia un assaggio della CGI con il Gigante Corazzato

Era già stato anticipato qualche mese fa, in occasione dell'entrata di Studio V-Sign a supporto della produzione in computer grafica per L'Attacco dei Giganti 4, che la stagione finale del capolavoro di Hajime Isayama avrebbe sfruttato la tecnica in 3DCG. Ma quale sarà il risultato? Studio MAPPA ha voluto rilasciare un assaggio della componente.

Quello che sta succedendo alla produzione de L'Attacco dei Giganti 4 è assai incerto e, ad oggi, sono sempre di più le voci di corridoio in merito a un'unica tirata di 16 episodi per l'attesissima nuova stagione dell'anime. Non è chiaro quale destino insegui il franchise al termine delle puntate in questione, se una nuova serie o eventuali lungometraggi, ma resta il fatto che la tanto acclamata "season finale" non sembra più poi così conclusiva.

Ad ogni modo, Studio MAPPA vuole comunque fare le cose in grande per soddisfare le aspettative di un pubblico tanto esigente e, sicura di sé, ha condiviso in rete un'immagine del Gigante Corazzato realizzato attraverso la tecnica della CGI. Il risultato in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, è talmente ben curato da sembrare illustrato con la tecnica digitale tradizionale e non con una componente tanto bistrattata nell'animazione nipponica, anche in virtù dell'ambigua interpretazione in computer grafica del Gigante Colossale nelle passate stagioni. Tuttavia, è doveroso ricordare che quanto intravisto dalla locandina, probabilmente ai meri fini promozionali, potrebbe non rispondere al risultato finale, vi suggeriamo dunque di aspettare il debutto dell'anime per trarre le prime conclusioni.

E voi, invece, cosa ne pensate del Gigante Corazzato in 3DCG, vi ha lasciato sorpresi? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.