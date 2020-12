L'Attacco dei Giganti 4: Mikasa Ackerman nel cosplay dell'italiana Veronica

Manca poco all'inizio de L'Attacco dei Giganti 4, ultima stagione del popolare anime tratto dall'omonimo manga di Hajime Isayama. Ciò vuol dire che dovremo salutare anche tutti i personaggi, qualcuno a causa di una morte precoce e qualcun altro per la conclusione della storia. Tra questi c'è la coprotagonista Mikasa Ackerman.

Membro di un clan dalla storia particolare, Mikasa è l'amica d'infanzia di Eren e l'ha sempre affiancato da quando fu salvata proprio dal ragazzino. Durante le varie stagioni de L'Attacco dei Giganti ha anche fatto capire che prova qualcosa di oltre di semplice affetto per Eren, ma non è mai stato reso palese cosa sia. In attesa di sapere se nella quarta stagione questo sentimento sarà manifestato, vediamo un cosplay dedicato a Mikasa Ackerman.

Riprendendo la divisa storica della Legione Esplorativa, la cosplayer italiana Veronica presenta sul suo account Instagram la foto che potete osservare in basso. Camicia bianca con sopra la giacca beige dove si intravede anche il simbolo delle ali della libertà in bianco e azzurro, Mikasa si sta coprendo con la sciarpa rossa che le fu donata da Eren e che ha sempre portato con sé. Sotto i capelli neri si intravede anche la cicatrice sul lato destro del viso.

Avete già visto come sarà Mikasa nella stagione 4 de L'Attacco dei Giganti?