L'Attacco dei Giganti 4: la nuova Mikasa nel fedele cosplay di vinnegal

La stagione 4 de L'Attacco dei Giganti ha destabilizzato gli spettatori che si sono trovati proiettati in un time-skip e nel pieno di un conflitto che ha assunto ora dimensioni globali. In tutto ciò, il Corpo di Ricerca è sceso in campo con un nuovo outfit e attrezzature migliorate, pronte ad ottenere con fatica l'agognata libertà.

In attesa dell'uscita della seconda tranche di episodi della stagione 4 de L'Attacco dei Giganti, che non cambierà il finale come temono alcuni spettatori, gli appassionati della saga stanno continuando a supportare l'opera in attesa di novità sulla serie animata. Vi ricordiamo che la Parte 2 uscirà infatti nella stagione invernale 2022 con un totale di 12 o 16 episodi che concluderanno definitivamente le avventure di Eren, Armin e Mikasa. Prima di allora sarà comunque possibile recuperare la prima parte grazie a Netflix che trasmetterà le prime 16 puntate a partire dal 15 agosto.

Ad ogni modo, recentemente la talentuosa cosplayer vinnegal ne ha approfittato per dedicare a Mikasa uno dei suoi ultimi cosplay, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia. La sua rappresentazione ha riscosso un notevole successo, merito di un costume ben realizzato e di un'ottima fedeltà al personaggio originale.

E voi, invece, cosa ne pensate dell'interpretazione personale di vinnegal, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro dedicato in fondo alla pagina.