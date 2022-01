L'Attacco dei Giganti 4, Mikasa impassibile nel nuovo artwork ufficiale per la Parte 2

Finalmente possiamo dirlo, L'Attacco dei Giganti 4 - Parte 2 è alle porte insieme ad altre interessanti serie in questa stagione invernale. La serie è pronta a riportare la quarta stagione ai fan tra pochi giorni, ma questi ultimi stanno anche provando un senso di terrore in vista del ritorno tanto atteso.

Eren e i suoi amici hanno preso una piega oscura nella quarta stagione, quindi non si sa cosa succederà ai protagonisti da ora in poi. Adesso, però, è Mikasa a essere sotto i riflettori, dato che L'Attacco dei Giganti 4 ha appena rilasciato un nuovo artwork del soldato per promuovere il ritorno dell'anime.

L'artwork ha raggiunto i social media oggi dopo che i fan hanno trovato il poster sul sito ufficiale di Attack on Titan. Come potete vedere qui sotto, il l'illustrazione mostra Mikasa nel suo equipaggiamento completo con diverse lance a portata di mano per la battaglia. Dalla sua sola espressione, si può dire che Mikasa intende fare sul serio, il che ha senso visto tutto ciò che la quarta stagione le ha gettato addosso.

Non solo la stagione finale di Attack on Titan è costata a Mikasa alcuni dei suoi più cari amici, ma una guerra totale si sta preparando all'orizzonte. Eren ha disertato con un colpo di stato, lasciando Mikasa e Armin dall'altro schieramento. Sembra che Eren sia diventato completamente cattivo dopo aver trascorso le prime tre stagioni da eroe principale della serie, quindi si può capire perché Mikasa si senta a pezzi in questo momento.

Non passerà molto tempo prima che la quarta stagione si addentri nelle sue lotte, quindi i fan possono aspettarsi di vedere presto il suo percorso. È difficile immaginare Mikasa andare contro Eren in battaglia, ma a questo punto, il protagonista non le ha dato scelta. Prendendo in ostaggio le forze armate, Eren è diventato il principale nemico dell'umanità, e i fan sono sicuri che l'ex eroe ha dei folli piani in mente per Marley.

Potete trovare la prima parte di stagione su Prime Video e Netflix, ma la seconda parte de L'Attacco dei Giganti 4 sarà un'esclusiva premium per Crunchyroll. Cosa ne pensate di questo nuovo look per Mikasa? Siete eccitati per il primo episodio dell'atto finale? Pensate che L'Attacco dei Giganti 4 possa davvero non arrivare mai su Netflix? Condividete pure i vostri pensieri con noi nella sezione dei commenti qui sotto.