L'Attacco dei Giganti 4: Mikasa è pronta alla battaglia nella nuova immagine promozionale

L'inizio del 2022 sarà piuttosto importante per il panorama anime, in quanto debutterà la stagione conclusiva dell'Attacco dei Giganti, una delle opere più importanti dell'ultimo decennio. Mentre cresce l'attesa e le aspettative lo studio MAPPA ha pubblicato una nuova immagine promozionale, riguardante uno dei personaggi principali.

Il colpo di scena che ha concluso la prima parte della quarta stagione ha lasciato gli spettatori col fiato sospeso, ponendo al contempo le basi per la battaglia più sanguinosa che porterà all'epica conclusione della storia ideata da Hajime Isayama. Oltre ad Eren Jaeger, profondamente cambiato e con un'ideologia diversa rispetto al passato, a svolgere un ruolo centrale tornerà Mikasa Ackerman, costretta a fronteggiare la persona a cui tiene di più.

Ancora una volta Mikasa si ritrova in una situazione scomoda e complicata, ma come si nota nella fantastica immagine promozionale a lei dedicata, che trovate in calce alla notizia, è pronta a svolgere il suo dovere di soldato, con tanto di miglioramenti tecnologici forniti dai sostenitori di Zeke all'Armata Ricognitiva. Voi cosa vi aspettate da Mikasa nell'atto finale dell'Attacco dei Giganti? Fatecelo sapere come di consueto nella sezione riservata ai commenti.

Per concludere ricordiamo che anche Eren è stato protagonista di una magnifica key visual, e vi lasciamo ad un fedele cosplay dedicato al Capitano Levi.