L'Attacco dei Giganti 4: minacce di morte a Yui Ishikawa, doppiatrice di Mikasa Ackerman

Mitt Management, l'agenzia di doppiaggio della giovane Yui Ishikawa, ha pubblicato su Twitter parte del rapporto inviato pochi giorni fa alla polizia giapponese, riguardante alcune minacce di morte ricevute dalla doppiatrice. A quanto pare infatti, alcuni fan avrebbero minacciato la ragazza e la sua famiglia per motivi ancora da confermare.

Il comunicato visibile in calce, pubblicato anche per ringraziare tutti i fan anime attualmente vicini all'attrice, recita quanto segue: "Riguardo alle minacce di morte ricevute nell'ultimo mese, ci teniamo a ringraziarvi per il supporto mostrato a noi e a Yui Ishikawa. Lo scorso aprile abbiamo denunciato alla polizia alcuni individui colpevoli di minacce a Matt Management, alla doppiatrice, alle nostre famiglie e al nostro ufficio. Siamo in contatto con avvocati e polizia e le indagini sono momentaneamente in corso. Ne approfittiamo per ringraziarvi ancora una volta per la vostra vicinanza. Vi comunicheremo prontamente ulteriori sviluppi".

Oltre al ruolo di Mikasa Ackerman, Yui Ishikawa ha indossato i panni di Violet Evergarden nell'omonima serie e di Honoka Tsumura in Smile Down the Runway. Nel corso della sua carriera l'attrice ha anche curato alcune opening, tra cui quelle de L'Attacco dei Giganti: Junior High, heoric Age e Girlish Number. Secondo alcuni rumors, le minacce sarebbero in qualche modo legate ad uno dei personaggi da lei interpretati.

