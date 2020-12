L'Attacco dei Giganti 4: mostrato dopo un anno di attesa il possessore del Gigante Carro!

Nel nostro ultimo recap de L'Attacco dei Giganti 4 vi abbiamo anticipato che la nazione di Marley è ancora in possesso di quattro Giganti Mutaforma: il Corazzato (Reiner Braun), il Gigante Bestia (Zeke Jaeger), il Gigante Mascella (Porco Galliard) e il Gigante Carro, la cui identità è avvolta nel mistero sin dalla sua prima apparizione nella Stagione 3.

Il Gigante Carro è stato introdotto nel 2015 nel manga di Hajime Isayama e nel 2019 nell'anime, nel corso dell'episodio "La città dove tutto iniziò". Per i fan dell'anime l'identità del Gigante di Marley è rimasta avvolta nell'ombra per più di un anno e mezzo, fino alla distribuzione del primo episodio de L'Attacco dei Giganti 4 in cui è stato rivelato il suo nome: Pieck.

Il nuovo episodio, presto disponibile su VVVVID e Prime Video, mostra finalmente l'aspetto del possessore del Gigante. Come potete vedere in calce si tratta di una ragazza, Pieck Finger, molto vicina a Porco Galliard e fedele a Marley. Nella puntata in questione Pieck rivela di essere fisicamente distrutta, normale conseguenza dell'utilizzo prolungato del suo Gigante, e viene mostrata mentre utilizza una stampella per migliorare la sua postura.

Con Pieck, sono stati rivelati praticamente tutti i possessori dei Giganti Mutaforma tranne uno, il Gigante Martello. A differenza degli altri, Marley tratta il Martello con più rispetto a causa del ruolo giocato nella prima guerra con gli eldiani. Prima di conoscere la sua identità, però, dovremo aspettare ancora un po'.