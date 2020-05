L'attacco dei Giganti 4: Netflix dice che uscirà a giugno, che succede?

L'Attacco dei Giganti stagione 4 sarà la stagione conclusiva dell'anime ispirato all'omonimo manga di Hajime Isayama. Mancano ancora tante informazioni su questa produzione, tra cui incertezze su un ritorno di WIT Studio. Tuttavia ieri Wakanim ha confermato ottobre 2020 come data per L'Attacco dei Giganti 4. Ma Netflix sembra di un altro avviso.

Il noto portale dello streaming pubblica i contenuti di L'Attacco dei Giganti con sottotitoli e doppiaggio alcuni mesi dopo che questi sono andati in onda su VVVVID. Eppure secondo uno strano avviso, che potete osservare in calce, Netflix rivela che L'Attacco dei Giganti stagione 4 arriverà il primo giugno 2020 sulla piattaforma.

Com'è possibile, considerato che il manga non è ancora concluso e la data da sempre confermata per la trasmissione è ottobre 2020? La risposta va cercata nella divisione in stagioni approntata da Netflix. La quarta stagione in questione è molto probabilmente quella che viene definita come seconda parte della terza stagione, che andò in onda lo scorso anno. Questi episodi di L'Attacco dei Giganti non sono infatti disponibili su Netflix.

Non resta quindi che aspettare correzioni da parte di Netflix per questa numerazione che ha di certo lasciato confusi diversi fan dell'anime. Intanto non perdetevi tutte le uscite anime di maggio su Netflix.