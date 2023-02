L'Attacco dei Giganti 4, nove giorni ai nuovi episodi: prime immagini della parte 3

Uno dei fenomeni più gravi e costanti in merito al franchise de L'Attacco dei Giganti è l'assurda quantità di leak che emergono a pochi giorni dal ritorno dell'anime. A meno di 10 giorni dai nuovi episodi, ecco un paio di immagini tratte dalla prima puntata della parte 3.

Quest'ultima tranche di episodi della serie animata dovrebbe durare meno del previsto anche alla luce della lunghezza doppia della prima puntata. Ad ogni modo, com'era prevedibile nei giorni scorsi hanno iniziato ad emergere sul web un paio di sequenze dalla parte 3 che, inevitabilmente, hanno fatto subito il giro del mondo.

Nelle scorse ore, invece, sono arrivate anche le stesse immagini in alta definizione che vi abbiamo riproposto in calce alla notizia. Da queste notiamo due scene dedicate a Levi, di cui la prima insieme ad Hanje, un'altra con il Corpo di Ricerca e un'ultima con due bambini -che potete riconoscere- volgere il loro sguardo verso qualcosa alle loro spalle.

Le immagini di per sé non dicono molto sull'episodio, tuttavia sono state sufficienti per scatenare le ipotesi del fandom che non vede l'ora che escano i nuovi episodi dell'anime. E voi, invece, cosa ne pensate di queste piccole sequenze? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.