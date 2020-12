L'Attacco dei Giganti 4: nuova illustrazione per il countdown della serie

Manca meno di una settimana alla pubblicazione di L'Attacco dei Giganti 4. L'attesissima nuova stagione verrà resa disponibile ai fan in patria tra 4 giorni. Vediamo insieme l'illustrazione diffusa per quest'occasione.

Il nuovo anime prodotto dallo studio MAPPA, a sostituzione di Wit Studio che aveva adattato le prime tre serie dell'opera, racconterà le vicende dell'Armata Ricognitiva sotto un punto di vista completamente nuovo. Eren e i suoi compagni, che per gran parte della storia narrata erano costretti a vivere circondati da mura nel timore dei giganti, ora sono finalmente liberi ed hanno appreso la verità sull'origine dei grossi nemici, scoprendo un mondo esterno completamente sconosciuto.

Lo staff della produzione di quella che dovrebbe essere l'ultima parte della trasposizione animata del manga di Hajime Isayama ha iniziato un countdown per accompagnare gli appassionati all'uscita di L'Attacco dei Giganti 4. Ogni giorno viene condivisa un'illustrazione diversa disegnata da artisti che hanno lavorato all'atteso prodotto.

Nel Tweet riportato in fondo a questa news possiamo osservare l'artwork del regista Jun Shishido. Nell'immagine vediamo un gigante con la bocca spalancata al cui interno una scritta annuncia il tempo rimanente alla pubblicazione del primo episodio, ovvero 4 giorni.

In quest'ultima settimana di attesa vengono resi disponibili svariati disegni legati al franchise per alimentare le emozioni dei fan, come ad esempio una nuova illustrazione di Reiner da L'Attacco dei Giganti 4.