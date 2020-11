L'Attacco dei Giganti 4: nuove immagini e countdown, svelata la durata della premiere

Poco più di una settimana ci separa dal dall'uscita de L'Attacco dei Giganti 4, stagione finale dell'anime tratto dal capolavoro di Hajime Isayama. In vista dell'arrivo dei nuovi episodi sono state recentemente condivise diverse informazioni, sia dal sito ufficiale dell'opera che da Manabu Akita, direttore delle animazioni presso Studio MAPPA.

Innanzitutto, in calce potete dare un'occhiata alla nuova promo visual dell'anime, in cui vengono ritratti i componenti più importanti del Corpo di Ricerca. Pochi giorni fa durante il MAPPA Showcase tenutosi a Tokyo erano stati mostrati in anticipo i character design di diversi personaggi de L'Attacco dei Giganti, e oggi possiamo finalmente vederli colorati e con tutte le rifiniture del caso.

Manabu Akita, direttore delle animazioni della quarta stagione, ha poi condiviso un'immagine ritraente alcuni personaggi, ricordando ai fan che manca solamente una settimana al lancio della nuova stagione. L'animatore, conosciuto principalmente per il suo lavoro su Kakegurui e Banana Fish, ha tante aspettative da soddisfare, e dovrà riuscire a non far rimpiangere i ragazzi di WIT Studio.

Per quanto riguarda la premiere, è stato rivelato che il titolo sarà "Al di là dell'oceano", perfetto follow-up del finale della terza stagione "Al di là delle mura". La durata dell'episodio sarà di 25 minuti, quindi niente extra e - presumibilmente - niente recap.

Vi ricordiamo che L'Attacco dei Giganti 4 sarà visibile in simulcast in Italia su VVVVID e Amazon Prime Video dal prossimo 8 dicembre, e in simuldub a partire dal 19 dicembre 2020. La serie potrebbe essere divisa in due cour, e le prime voci parlano di una prima metà composta da ben 16 episodi.