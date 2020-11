L'Attacco dei Giganti 4: i nuovi guerrieri dell'anime hanno finalmente le loro voci

L'Attacco dei Giganti 4 ci porterà in un nuovo mondo, oltre quelle mura che hanno attanagliato per diverse stagioni personaggi e spettatori. Cosa ci sarà al di là di quel mare che i protagonisti hanno visto nelle ultime fasi della stagione 3 de L'Attacco dei Giganti? Di sicuro nuove persone e quindi personaggi importanti per la trama.

Lo Studio MAPPA è ancora al lavoro sulla stagione finale de L'Attacco dei Giganti. Dopo le varie notizie su produzione e altro, finalmente sono stati rivelati i doppiatori dei nuovi personaggi della quarta stagione.

Natsuki Hanae sarà Falco Grice;

Ayane Sakura sarà Gabi Braun ;

; Manami Numakura sarà Pieck;

Toshiki Masuda sarà "Porco" Galliard;

Ayumu Murase sarà Udo;

Yūmi Kawashima sarà Zofia;

Masaya Matsukaze sarà Colt Grice.

Per i lettori del manga de L'Attacco dei Giganti è subito noto il riferimento. Infatti i personaggi in questione sono i guerrieri di Marley e che abbiamo visto nel trailer de L'Attacco dei Giganti 4. Diversi di questi saranno fondamentali per la trama tanto quanto i protagonisti che abbiamo conosciuto nelle scorse stagioni dell'anime.

La data di trasmissione si avvicina, essendo L'Attacco dei Giganti 4 programmato per inizio dicembre.