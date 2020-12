L'Attacco dei Giganti 4: ecco il nuovo aspetto del Gigante Carro

Il primo episodio di L'Attacco dei Giganti 4 è stato pubblicato e siamo stati immersi senza preavviso nella guerra combattuta dal popolo di Marley. Nonostante molti possano sentirsi spaesati abbiamo potuto rivedere vecchie figure tra cui il Gigante Carro, il quale ora si mostra completamente armato.

La nuova stagione inizia dalle trincee di Marley nella quale ci vengono presentati alcuni Eldiani costretti a combattere per la suddetta nazione. Successivamente, col rientro di Reiner e Zeke, vediamo nuovamente in azione i poteri dei giganti con la quale i protagonisti dell'episodio riescono a vincere la battaglia. Riporto per chi fosse interessato la nostra recensione della prima puntata di L'Attacco dei Giganti 4.

Tra i vari titani che abbiamo l'opportunità di osservare ci sono il Corazzato, il Bestia, il Mascella ed infine il Carro. Quest'ultimo aveva già fatto la propria comparsa nella precedente stagione in cui lo avevamo visto trasportare massi in modo da rifornire costantemente Zeke di pietre da scagliare contro l'Armata Ricognitiva. Ora il mostro ci appare rinnovato, dotato di un'armatura ed armato di tutto punto. In particolare notiamo che il rivestimento è accessibile ed alcuni soldati hanno la possibilità di sparare dalle fenditure di cui è dotato.

Mentre ancora non sappiamo niente dei protagonisti delle precedenti stagioni, abbiamo avuto modo di osservare i poteri di cui sono dotati i loro nemici e le loro modalità di utilizzo in guerra. Voi cosa ne pensate di questo primo episodio e di come si è presentato il Gigante Carro? Fatecelo sapere con un commento.

Inoltre lascio una news sulla produzione massacrante alla quale è stato sottoposto lo studio MAPPA che ha lavorato a L'Attacco dei Giganti 4.