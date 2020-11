L'Attacco dei Giganti 4: il nuovo design del Corpo di Ricerca si mostra in queste immagini

Mancano ormai poco più di due settimane al debutto della quarta stagione dell'Attacco dei Giganti e in questo periodo lo studio di animazione MAPPA, che ha preso in mano il progetto precedentemente affidato a Wit Studio, sta rivelando importanti dettagli riguardo il ritorno della tragica storia di Eren Jaeger e compagni, tra cui anche nuovi design.

La stagione conclusiva riprenderà dagli sconvolgenti eventi che hanno condotto alla guerra tra Paradis e la nazione di Marley, e come era prevedibile per la quantità di materiale da adattare, verrà suddivisa in più parti, la prima delle quali sarà composta da 16 episodi. Si tratterà di episodi cupi, drammatici e probabilmente i più violenti dell'intera storia creata da Hajime Isayama.

Per rendere l'attesa meno pesante l'utente @srlope ha condiviso su Reddit l'immagine che potete trovare in calce alla notizia, dove Eren, Mikasa, il Capitano Levi e la Comandante Hanji appaiono nelle loro nuove divise del Corpo di Ricerca. Un design che vedremo sicuramente durante le battute iniziali dell'assalto alla nazione di Marley, che avrà particolari conseguenze sul destino degli abitanti di Paradis.

Ricordiamo che attualmente il manga si trova al 98% di completamento, stando a quanto affermato da Isayama stesso, e vi lasciamo alle toccanti parole del doppiatore di Eren.