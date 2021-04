L'Attacco dei Giganti 4: ecco il 'nuovo' Eren in questo fedele cosplay

In appena 16 episodi, L'Attacco dei Giganti 4 ha completamente sconvolto la storia per come la conoscevamo dopo che il Corpo di Ricerca ha infine raggiunto la cantina. Quello che i nostri eroi si sono trovati di fronte è stata una realtà molto diversa da quello che si aspettavano, con una minaccia sulla testa ben più grande di quella dei Giganti.

In attesa della parte 2 de L'Attacco dei Giganti 4, di cui probabilmente sentiremo parlare a giugno durante i MAPPA Stage 2021, dove presumibilmente avremo anche novità sull'anime di Chainsaw Man e il film di Jujutsu Kaisen, nel frattempo la controparte cartacea del capolavoro di Hajime Isayama ha infine raggiunto la sua conclusione dopo più di 11 anni di serializzazione tra le pagine della rivista mensile Bessatsu Shonen Magazine.

Il cambiamento più grande della nuova saga ha sicuramente riguardato Eren, il protagonista della storia, fortemente diverso rispetto al passato. In onore di questa crescita, il celebre cosplayer tsun_takeru ha tentato di reinterpretare il personaggio nella realtà e con il maggior grado di fedeltà possibile. Il risultato in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, è stato notevolmente apprezzato dai fan con quasi 15 mila manifestazioni positive, sintomo di un cosplay ben curato e coerente con il personaggio originale.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa interpretazione personale del "nuovo" Eren, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.