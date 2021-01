L'Attacco dei Giganti 4: il 'nuovo' Eren nel fedele cosplay di angry_jaeger

L'inizio de L'Attacco dei Giganti 4 ha proiettato la storia all'interno di un panorama sociale e politico molto differente rispetto a quanto intravisto nelle tre passate stagioni. Il tempo è passato per il Corpo di Ricerca e così anche per per i protagonisti che sono cresciuti dopo aver finalmente raggiunto la costa.

L'episodio 5 de L'Attacco dei Giganti 4 è entrato nella storia dopo che Studio MAPPA ha realizzato una puntata da lasciare col fiato sospeso. Tutti i personaggi sembrano essere in qualche modo cambiati, lo stesso Reiner sembra ora desideroso di morire e persino Eren, che abbiamo imparato a conoscere da più anni a questa parte, appare ora come un uomo totalmente diverso.

Egli è riuscito a infiltrarsi tra le fila di Marley con l'astuzia e con l'inganno è riuscito persino ad avvicinarsi a Reiner e mettere sotto scacco la stabilità del Paese. Ed è proprio in onore di questo "nuovo" personaggio che angry_jaeger ha voluto omaggiare il protagonista in uno straordinario e fedele cosplay, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia. Il cosplayer è riuscito a ricreare con cura i tratti somatici del viso e a, conti fatti, l'interpretazione appare quasi completamente perfetta tant'è vero che i fan non hanno potuto fare a meno di manifestare il proprio apprezzamento al risultato finale.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo cosplay di Eren, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito spazio qua sotto.