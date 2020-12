L'Attacco dei Giganti 4: l'obiettivo di Falco e Gabi ed il ruolo di Reiner, spiegati bene

L'ultimo episodio de L'Attacco dei Giganti 4 ha mostrato il curioso rapporto tra Gabi Braun e Falco Grice, due nuovi personaggi introdotti questa stagione, e ne ha spiegato in maniera approssimativa le motivazioni e gli obiettivi. Ma cosa desiderano davvero, e quale ruolo gioca Reiner nel loro rapporto? Facciamo chiarezza.

Gabi Braun è la cugina minore di Reiner, nata e cresciuta a Liberio, Marley. Liberio è la città in cui è presente la cosiddetta "zona di internamento" in cui sono costretti a vivere gli eldiani non esportati a Paradise, ed è il luogo dove sono cresciuti diversi personaggi tra cui Bertholdt, Annie, Pieck, i fratelli Galliard e la stessa famiglia Braun. Per comprendere al meglio la ragione dell'esistenza della zona speciale di internamento vi rimandiamo al nostro precedente approfondimento su L'Attacco dei Giganti 4.

Gabi vede il cugino con grande rispetto, e desidera ereditare il potere del Gigante Corazzato. Una volta scaduti i tredici anni dall'acquisizione del potere del Gigante infatti, Reiner morirà, così come tutti gli altri eldiani in grado di trasformarsi tra cui Eren, Armin, Zeke e via dicendo. Nel primo episodio della stagione Gabi mostra tutta la sua tenacia distruggendo il treno corazzato dell'alleanza medio orientale, cercando così di ottenere il favore degli ufficiali marleyani e superando in graduatoria gli altri possibili candidati, tra cui lo stesso Falco.

Oltre a credere fermamente ai valori di Marley, e vedere quindi tutti gli eldiani di Paradise come dei demoni scesi in terra, Gabi sente il bisogno di ereditare il potere da Gigante per ottenere i privilegi di marleyano onorario, rendendo così la vita più facile a sé e la sua famiglia.

La situazione è invece diversa per Falco Grice. Il ragazzo ha già garantito lo status di marleyano onorario poiché fratello di Colt Grice, il successore del Gigante Bestia. Discutendo con Reiner durante il ritorno a Liberio subito dopo la guerra, però, Falco capisce che spetta a lui ottenere il potere del Gigante Corazzato, perché solo in questo modo potrà impedire a Gabi - di cui è segretamente innamorato - di rischiare la vita combattendo giornalmente e di morire dopo tredici anni di sofferenza.

Reiner rivede in Falco il sé stesso del passato e cerca di aiutarlo nella sua missione, sostenendolo e cercando così di salvare la propria cugina. Nell'ultima puntata, Falco riesce finalmente a superare Gabi in un test fisico, ricevendo persino i complimenti delle guardie marleyane. I due si parlano e alla fine Falco si dichiara, ma Gabi non riesce a comprendere le sue parole.

Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che il prossimo episodio de L'Attacco dei Giganti 4 non uscirà il 3 gennaio, bensì la settimana successiva, il 10 gennaio 2021.