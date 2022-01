L'Attacco dei Giganti 4: ecco l'opening e la ending ufficiali della parte finale

La storia di Hajime Isayama sta per concludersi anche sul piccolo schermo. Mancano ormai pochissime ore al debutto della parte finale della quarta stagione dell’Attacco dei Giganti sulla piattaforma Crunchyroll, e per alimentare ulteriormente le aspettative sono state pubblicate sia la opening e la ending che ci accompagneranno verso la fine.

Mentre in rete spopolano post e tweet riguardanti le sinossi e i titoli dei prossimi episodi che vedremo nelle settimane a venire, i canali ufficiali hanno già diffuso in anteprima le sigle di apertura e chiusura che potete vedere in calce alla notizia. Come già anticipato l’opening theme The Rumbling è stata curata dalla band SiM e inizia effettivamente mostrando la marcia dei Giganti.

Per tutta la durata dell’opening Eren cammina su una cinta muraria ricordando i vecchi eventi legati ai suoi compagni e le vicende che lo hanno portato a conoscere Zeke Jaeger e a collaborare con lui, lasciando Mikasa, Armin e i suoi compagni da soli. L’evoluzione e i cambiamenti di Eren, vengono in parte ripresi anche nella ending, dove appare bambino, con l’iconica sciarpa che donerà a Mikasa, mentre cammina in un campo di fiori col coltello insanguinato che gli ha permesso di salvare la ragazza.

Dall’atmosfera onirica, e paesaggi estesi quanto belli, l’ending è accompagnata dalla theme Akuma no Ko di Ai Higuchi. Fateci sapere cosa ne pensate di questa breve anteprima di ciò che vedremo oggi alle 21:45 su Crunchyroll.