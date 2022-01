L'Attacco dei Giganti 4: la nuova opening tradotta in italiano da Everyeye, ecco il video

Tutto è partito nel 2013 con Guren no Yumiya, un successo sensazionale che conquistò il mondo. Le opening de L'Attacco dei Giganti proseguirono con le successive stagioni lasciando molto spazio ai Linked Horizon, un sodalizio tra l'anime e il gruppo che si è però interrotto nella quarta stagione quando l'anime è passato nelle mani di Studio MAPPA.

Con l'inizio dell'ultima parte della serie, L'Attacco dei Giganti si è dotato di una nuova opening. Sono state abbandonate le note più dolci optando per una canzone molto metal. The Rumbling di SiM con testi di MAH è davvero forte e percuote l'ascoltatore. Ma qual è il testo della canzone? Ve lo sveliamo nella nostra traduzione in italiano dell'opening 7 de L'Attacco dei Giganti.

Si parte con un rumbling, ripetuto con forza e che richiama molto ciò che si vede in tutta la sigla. Un suono che sarà parte principale di questa stagione de L'Attacco dei Giganti. Il testo - stavolta completamente in inglese, rispetto alle sigle precedenti - continua con tanti significati e riferimenti nascosti. Il tutto con una base di sottofondo che ricorda ancora una volta la forza di una guerra con tutti i suoi massacri e i suoi morti.

Vi è piaciuta la sigla The Rumbling de L'Attacco dei Giganti o preferivate una delle precedenti? Non perdetevi l'adattamento italiano di Guren no Yumiya curato da Alessandro Campaiola.