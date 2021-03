L'Attacco dei Giganti 4, parla il regista: 'il successo della serie è stato fuori scala'

Nonostante tutte le difficoltà dettate dalle strette tempistiche e dal cambio di studio, MAPPA ha finora risposto positivamente all'appello con L'Attacco dei Giganti 4. Ad ogni modo, ad essere soddisfatti nel complesso non sono soltanto i fan ma soprattutto il team che ha lavorato al progetto.

La stagione finale sta rispondendo egregiamente alle aspettative e, salvo tutti i riflettori sui problemi della produzione che permangono, ed è giusto ribadirli, ad ora la stagione finale de L'Attacco dei Giganti naviga sotto opinioni tutto sommato ben più che positive. Lo stesso team dietro Studio MAPPA è soddisfatto del lavoro svolto finora e del responso incredibile che l'anime ha richiamato a sé nel corso delle varie settimane.

A pochi episodi di distanza dalla fine de L'Attacco dei Giganti 4, il regista Hayashi ne ha approfittato per dire la sua sul successo della trasposizione all'interno dell'uscita di aprile della rivista CG World: "Il responso è stato fuori scala. In più, sono sorpreso dall'incredibile numero di feedback che ho ricevuto anche dai fan d'oltreoceano. Questo ha dato al team un maggior sentimento d'urgenza e per questo abbiamo pensato che con così tanti spettatori dovevamo fare in modo che ogni dettaglio fosse al posto giusto."

In calce alla notizia, inoltre, potete dare un'occhiata ad alcuni modelli della CGI utilizzata all'interno della stagione finale e mostrati al pubblico in occasione della nuova uscita della rivista. E voi, invece, cosa ne pensate del successo de L'Attacco dei Giganti 4, ve l'aspettavate? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.