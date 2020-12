L'Attacco dei Giganti 4: prima pausa per l'anime 'a breve', ecco quando

Dopo una lunga attesa, finalmente il primo episodio de L'Attacco dei Giganti 4 ha compiuto il suo debutto anche in Italia, decretando di fatto l'inizio della stagione finale dell'anime ispirato al fumetto capolavoro di Hajime Isayama. La prima puntata ha riscosso un notevole successo ma presto la serie dovrà fermarsi per un momento.

L'inizio anomalo de L'Attacco dei Giganti 4 in un mese insolito per una stagione televisiva risponde al peculiare numero di episodi dell'anime che, vi ricordiamo, conterà 16 puntate totali per la "final season". Presumibilmente, dunque, al termine di essi il franchise abbandonerà la formula televisiva per l'adattamento degli ultimi capitoli del manga, magari in uno o più lungometraggi dedicati.

Ad ogni modo, nel momento in cui vi scriviamo l'anime è approdato su VVVVID da un paio di ore e le attenzioni sono tutte rivolte alla prossima settimana quando uscirà il nuovo episodio. Ben presto, tuttavia, la serie si prenderà una breve settimana di pausa in concomitanza con le festività di capodanno. Nella fattispecie, e ciò vale anche per l'anime di Boruto: Naruto Next Generations, l'episodio 5 non uscirà regolarmente il 3 gennaio in Giappone, bensì la settimana seguente (il 10). In Italia, se VVVVID mantenesse la formula simulcast di martedì, vedremo la puntata il 12 gennaio.

Come avrete potuto constatare, la pausa non è causata da questioni di produzione, bensì da esigenze televisive che si protraggono di anno in anno. E voi, invece, vi aspettavate una pausa già il prossimo mese? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.