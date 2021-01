L'Attacco dei Giganti 4 è in pausa, VVVVID ci ricorda la data d'uscita dell'episodio 5

Nel caso in cui foste ancora in fibrillazione dopo il colpo di scena dell'ultimo episodio de L'Attacco dei Giganti 4 abbiamo brutte notizie per voi. L'episodio 5 infatti, intitolato "Dichiarazione di guerra", non uscirà domani 5 gennaio 2021, bensì la prossima settimana, e più precisamente alle 8 di mattina del 12 gennaio su VVVVID.

MAPPA infatti aveva annunciato all'inizio del mese di dicembre che animatori, tecnici e via dicendo avrebbero ricevuto qualche giorno di break per le vacanze natalizie, e che di conseguenza l'episodio sarebbe stato trasmesso con una settimana di ritardo. In calce potete dare un'occhiata al simpatico messaggio di VVVVID, in cui il servizio streaming ricorda ai fan la data del nuovo appuntamento.

Nonostante tutto, sono comunque uscite le prime indiscrezioni sulle nuove puntate, e in particolare sono stati rivelati i titoli degli episodi dal 5 all'8. Quella del primo weekend di gennaio è l'unica pausa annunciata da MAPPA, dopodiché la messa in onda proseguirà senza ulteriori ritardi sino alla trasmissione del sedicesimo ed ultimo episodio. Vi ricordiamo che in Italia gli episodi continueranno ad essere disponibili il simulcast e simuldub anche su Amazon Prime Video.

Nel caso in cui vi annoiaste, vi ricordiamo che questa settimana inizieranno comunque le prime uscite anime della stagione invernale, tra cui spicca The Promised Neverland 2.