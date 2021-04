L'Attacco dei Giganti: 4 personaggi che hanno avuto poco spazio nel finale

La storia de L'Attacco dei Giganti si è conclusa, portando a termine la sua pubblicazione con il capitolo 139. 11 anni di produzione che hanno chiuso le vite dei protagonisti, da Eren a Mikasa e Armin, più tutti i personaggi secondari e minori. Tuttavia c'è qualcuno che ha avuto un finale poco soddisfacente.

Il capitolo 139 de L'Attacco dei Giganti, composto da ben più delle classiche 45 pagine che solitamente prepara Hajime Isayama, non è riuscito infatti a chiudere bene la vita di alcune figure. Ecco quattro personaggi de L'Attacco dei Giganti che avrebbero meritato più approfondimenti nel capitolo finale.

Partiamo con un personaggio minore ma che per lunghi tratti è stata fondamentale nello scacchiere tra jaegeristi e seguaci di Zeke. Yelena è stata fortemente messa da parte nelle fasi finali, senza apparire neanche in una vignetta nell'ultimo capitolo. Pur non essendo uno dei personaggi più amati dai fan, sarebbe stato consono vedere un accenno della sua vita dopo il fallimento del piano.

Un altro personaggio che sembra aver avuto un finale frettoloso è Historia Reiss: la regina sembrava invischiata in situazioni molto più grandi, ma la realtà è che si è rivelata essere esclusivamente un personaggio per un piano B. Il suo ruolo, nonostante un flashback con Eren, si era infatti praticamente concluso in occasione del timeskip. Anche se nel finale l'abbiamo rivista, la sua comparsa è stata fin troppo breve.

Reiner è uno dei personaggi più importanti de L'Attacco dei Giganti. È stato per lunghi tratti un protagonista, in particolare durante la fase di Marley, e per questo nel finale ci si aspettava un po' più di spazio per lui. Catturato dall'odio verso se stesso, nelle ultime pagine de L'Attacco dei Giganti 139 Reiner sembra cambiato completamente, tornando al personaggio che era prima dell'ufficialità del tradimento. Questa transizione avrebbe meritato molte più pagine.

Infine il quarto personaggio è Ymir, strettamente legata anche alla creatura luminosa. La fondatrice è stata per lungo tempo una delle figure più misteriose del manga e la sua sparizione quasi repentina, dopo quel sorriso enigmatico alla fine del penultimo capitolo, non le ha reso davvero giustizia. Per questo sarebbe fondamentale darle un po' di spazio in più nelle pagine extra de L'Attacco dei Giganti volume 34.