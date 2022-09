L'Attacco dei Giganti 4: il piano di Zeke ed Eren, spiegato bene e per intero

La seconda parte della Final Season di Attack on Titan ha stravolto le fazioni in gioco, introducendo una nuova, imponente, minaccia sull’intera umanità. In attesa di scoprire come si evolveranno le situazioni nella terza e ultima parte della stagione, in arrivo nel 2023, ripercorriamo nel dettaglio l’intricato piano di Zeke ed Eren Jaeger.

I primi segni di interesse di Zeke nell’architettare un modo per eliminare per sempre gli Eldiani, e mettere quindi fine ai Giganti, risalgono a quando era ancora un ragazzo. Affascinato dalle scoperte del professor Xaver riguardo la possibilità di riscrivere il DNA degli Eldiani col potere del Gigante Fondatore, il giovane Jaeger iniziò a pensare di sfruttare questo potere per renderli sterili.

Ereditando poi il Gigante Bestia da Xaver, Zeke decide di attuare il piano di estinzione degli Eldiani, sapendo di dover fare affidamento su qualcuno a cui far ereditare i poteri del Gigante Fondatore, altrimenti inutilizzabili dai membri della famiglia reale, di cui Zeke stesso fa parte essendo figlio di Dina Fritz.

Ed è qui che entra in gioco Eren. In un incontro segreto tra i due fratelli a Marley, Eren decide di accettare il piano di Zeke, denominato Eutanasia degli Eldiani, nonostante due anni prima avesse rifiutato. Per continuare ad attuarlo negli anni che seguiranno però, considerato quanto rimane da vivere a Zeke, il Gigante Bestia dovrà essere ereditato da Historia Reiss, ultima erede della famiglia reale delle mura.

La sanguinosa vittoria su Marley guidata da Eren, e i dubbi che iniziano a sorgere a Paradis riguardo le sue intenzioni, portano alla cattura del protagonista, poi salvato dagli Jaegeristi, gruppo di rivoluzionari comandato da Floch. Una serie di controffensive strategiche da parte di Marley e Paradis, porta all’incontro tra Eren e Zeke nel distretto di Shiganshina.

Il contatto tra i due li trasposta nella Coordinata, dove è presente anche Ymir, progenitrice dei Giganti. Qui i due si testano a vicenda, e quando Zeke scopre come il fratello abbia influenzato le azioni del padre per ereditare il potere del Fondatore, è ormai troppo tardi. Eren riesce ad imprigionare Zeke nella Coordinata e attua il suo piano: sterminare i marleyani scatenando il Rumbling, la Marcia dei Giganti Colossali con cui si chiude la seconda parte della Final Season.