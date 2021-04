L'Attacco dei Giganti 4: un politico degli USA condivide il suo amore per l'anime

Succede sovente che i poltici USA si scaglino contro gli anime, ritenuti talvolta dei prodotti non adatti al pubblico. Tuttavia col tempo sempre più persone si sono avvicinate a questo mondo e, crescendo, hanno portato le loro passioni anche a livelli più elevati. È il caso di Ted Lieu e l'anime de L'Attacco dei Giganti.

Membro del congresso della California, Ted Lieu ha condiviso il suo parere sfruttando l'Anime Day, giornata che cade il 15 aprile 2021. Il parlamentare californiano ha infatti dimostrato di essere un consumatore di prodotti nipponici e ha consigliato a tutti di seguire l'anime de L'Attacco dei Giganti. Il suo tweet, che può essere visto in basso, ha ricevuto una decina di migliaia di like ed è stato retweettato diverse volte.

Ciò dimostra che ormai la generazione di ragazzi cresciuti con gli anime è diventata ormai adulta e occupa posizioni anche rilevanti in molti contesti, in tutto il mondo occidentale. Ha fatto recentemente scalpore anche in Perù un cosplay di Naruto da parte di un politico per ottenere i voti degli otaku.

Intanto gli spettatori de L'Attacco dei Giganti sono in attesa, considerato che la seconda parte della quarta e ultima stagione non sarà pubblicata prima di fine 2021.