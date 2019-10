L'Attacco dei Giganti 4, un post di Studio WIT conferma il suo ritorno alle animazioni?

La quarta stagione de L'Attacco dei Giganti non è ancora iniziata, eppure, riesce già a mobilitare migliaia di appassionati anche solo tramite post criptici pubblicati sui canali ufficiali dell'opera. Tuttavia, finalmente pare concludersi il mistero sullo studio di animazione che si occuperà di terminare la colossale storia.

La scorsa volta, il presidente dello Studio Wit si era fermato alla mera "possibilità" che la sua compagnia tornasse a prendere le redini dell'ultimo e conclusivo adattamento animato del manga di Hajime Isayama, la serie che ha fatto impazzire milioni di fan da tutto il mondo. Ma a questo giro, pare che la produzione abbia confermato indirettamente il ritorno dell'azienda alle redini dell'anime, tramite un semplice, ma enigmatico, post pubblicato sul profilo Twitter della società.

Nell'immagine che abbiamo condiviso per voi in calce alla notizia, infatti, è possibile notare un animatore alle prese con un'illustrazione di Eren mentre si specchia, scena che i fan del manga ricordano molto bene. Che il post stia confermando il ritorno di Studio WIT alle animazioni pare assai probabile, anche in virtù dell'interesse della stessa compagnia nel terminare il lavoro che li ha accompagnati per ben 3 stagioni, da quell'inizio nell'ormai lontano 2013.

Non ci resta, dunque, che attendere maggiori informazioni in merito alla faccenda, per chiudere definitivamente questo polverone mediatico che ha spaventato moltissimi appassionati del franchise. E voi, invece, cosa ne pensate del criptico post pubblicato dalla compagnia? Fatecelo sapere con un commento nell'apposito riquadro qua sotto, ma non prima di aver recuperato il nostro speciale di approfondimento sulla Stagione 4 de L'Attacco dei Giganti.